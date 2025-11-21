Представитель Белого дома Левитт объяснила, почему Трамп назвал журналистку «свинкой»

На брифинге представительница администрации подчеркнула, что Трамп отличается прямотой и честностью в общении с прессой, что, по её мнению, является одной из причин его переизбрания. Левитт также провела сравнение с предыдущим президентом Джо Байденом, заявив, что откровенность Трампа предпочтительнее, чем «исчезновения и ложь» его предшественника.