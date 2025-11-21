Представитель Белого дома Левитт объяснила, почему Трамп назвал журналистку «свинкой»

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала инцидент с президентом США Дональдом Трампом, который назвал журналистку «свинкой» во время полёта на борту номер один 14 ноября.
По словам Левитт, такая реакция была вызвана расстройством президента из-за ложных публикаций в СМИ, касающихся покойного финансиста Джеффри Эпштейна.
На брифинге представительница администрации подчеркнула, что Трамп отличается прямотой и честностью в общении с прессой, что, по её мнению, является одной из причин его переизбрания. Левитт также провела сравнение с предыдущим президентом Джо Байденом, заявив, что откровенность Трампа предпочтительнее, чем «исчезновения и ложь» его предшественника.
Ранее Трамп заявил о связи Клинтона с Эпштейном.
