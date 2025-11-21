Президент Ирана предложил перенести столицу из Тегерана: он обозначил две причины

Президент Ирана Масуд Пезешкиан высказался за перенос столицы из Тегерана, объяснив это двумя главными причинами — перенаселением и острой нехваткой воды. Об этом сообщает агентство Fars.
«У нас нет выбора. Это необходимость», — подчеркнул Пезешкиан. Он отметил, что при дальнейшем росте населения Тегерана обеспечить водой всех жителей становится практически невозможно.
Кроме столицы, проблема дефицита воды затронула и другие регионы страны. Осенью 2025 года почти в половине Ирана — в 15 из 31 провинции — почти не было осадков. Уровень выпадения дождей стал рекордно низким за последние сто лет. За последние пять лет страна столкнулась с устойчивым сокращением количества осадков. В Тегеране в этом году выпало на 40% меньше осадков, чем обычно.
Из-за дефицита воды власти Ирана уже начали вводить ночные отключения водоснабжения. В Мешхеде — втором по величине городе страны — в начале ноября запасы воды в четырёх ключевых плотинах упали до 3%.
Ранее советник министерства сельского хозяйства Ирака Махди Дамад заявил, что сильная засуха и уменьшение притока воды могут заставить страну обращаться к соседним государствам за водными ресурсами.
«Невозможность обеспечить питьевой водой провинции и истощение запасов подземных вод создают серьёзную угрозу», — отметил он в интервью РИА Новости. По словам Дамада, Ирак намерен сформировать специальную переговорную группу для обсуждения с соседями вопросов по обеспечению водой.
Власти Ирака считают, что одной из причин водного кризиса является строительство плотин Турцией и Ираном на реках Тигр и Евфрат, что существенно сокращает поступление воды в страну.
Напомним, что весной жители Великобритании получили рекомендации сократить использование воды, в частности — реже мыться, чтобы сэкономить ресурсы на фоне угрозы ограничений из-за засухи. 16 мая в Британии выпало 80,6 мм осадков — почти на 20 мм меньше рекордно низкого уровня за весь сезон в 100,7 мм, установленного в 1852 году.
