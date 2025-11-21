Президент Ирана предложил перенести столицу из Тегерана: он обозначил две причины

Кроме столицы, проблема дефицита воды затронула и другие регионы страны. Осенью 2025 года почти в половине Ирана — в 15 из 31 провинции — почти не было осадков. Уровень выпадения дождей стал рекордно низким за последние сто лет. За последние пять лет страна столкнулась с устойчивым сокращением количества осадков. В Тегеране в этом году выпало на 40% меньше осадков, чем обычно.