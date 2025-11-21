О грядущей замене Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного сообщили иностранные СМИ на фоне разгоревшегося на Украине коррупционного скандала. Эту информацию прокомментировал aif.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Вполне возможно, что Зеленского уберут, но навряд ли на его место поставят Залужного», — отметил он.
По словам Вассермана, американцы не дадут сделать президентом Украины ставленника Великобритании.
«Залужный полностью лежит под Англией. Учитывая весьма напряженные отношения британского руководства с американским американцы вряд ли разрешат сажать на эту должность Залужного», — объяснил Вассерман свою позицию.
По данным издания Corriere della Sera, ссылающегося на украинские источники, Зеленского могут отстранить от должности и поставить на его место бывшего главкома ВСУ и действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.