Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина и Европа не могут отвергнуть план США, пишут СМИ

Sky News: Украина и Европа не могут отвергнуть план США и будут тянуть время.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украина и Европа не могут полностью отвергнуть план США, чтобы не испортить отношения с американским президентом Дональдом Трампом, такое мнение выразил шеф-редактор международного отдела телеканала Sky News Доминик Вагхорн.

«Европа и Украина не могут полностью отвергнуть этот план и рискнуть испортить отношения с Трампом. Они будут тянуть время и, вопреки всем очевидным фактам, надеяться, что его все же удастся уговорить покинуть ряды сторонников Кремля», — говорится в передовице Вагхорна на сайте телеканала.

Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят «тайные консультации» с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор «никаких новаций по теме не было».

По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше