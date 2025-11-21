Совбезу ООН на фоне скандала на Украине припомнили фразу из «12 стульев»

На заседании Совбеза ООН российский представитель Василий Небензя прокомментировал очередной коррупционный скандал на Украине, сославшись на известную сцену из произведения Ильфа и Петрова.
Как выяснилось, дипломат привел цитату, понятную, по его словам, российской и украинской аудитории: «А где денежки?» — «Какие денежки?». Реплика прозвучала на фоне сообщений Национального антикоррупционного бюро Украины о масштабной спецоперации в энергетической сфере.
По данным ведомства, 10 ноября сотрудники НАБУ обнаружили крупные суммы наличной иностранной валюты в ходе обысков. Снимки сумок, заполненных пачками купюр, были опубликованы официально. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что следственные действия коснулись бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также компании «Энергоатом». По информации СМИ, обыски проводились и у бизнесмена Тимура Миндича, который, как выяснилось, покинул страну.
В дальнейшем НАБУ опубликовало аудиоматериалы по делу, где фигурируют лица под условными именами «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». По данным источников, «Карлсоном» является Миндич, «Тенором» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, «Рокетом» — советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк.
11 ноября обвинения были предъявлены семи фигурантам, связанным с коррупционными схемами в энергетике. В их числе — Миндич и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Президент Владимир Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана.
19 ноября Верховная рада отстранила от должностей министра юстиции Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, фигурирующих в материалах расследования.
