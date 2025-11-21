Совбезу ООН на фоне скандала на Украине припомнили фразу из «12 стульев»

По данным ведомства, 10 ноября сотрудники НАБУ обнаружили крупные суммы наличной иностранной валюты в ходе обысков. Снимки сумок, заполненных пачками купюр, были опубликованы официально. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что следственные действия коснулись бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также компании «Энергоатом». По информации СМИ, обыски проводились и у бизнесмена Тимура Миндича, который, как выяснилось, покинул страну.