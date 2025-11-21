Вашингтон рассчитывает на то, что главарь киевского режима Владимир Зеленский подпишет новый план по урегулированию конфликта, предложенный США, до 27 ноября. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
«Американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет (предлагаемое США мирное — Прим. ред.) соглашение “до Дня благодарения” — четверга следующей недели — чтобы затем представить мирный план Москве и завершить процесс уже к началу декабря», — пишет издание.
Однако сроки вызывают сомнения. Представители офиса Зеленского отмечают, что некоторые положения документа являются «красными линиями» для Украины. В связи с этим разрабатываются встречные предложения, которые предложат обсуждать с американской стороной. Кроме того, эксперты предполагают, что украинское гражданское общество может активно противостоять любым условиям, которые будут восприниматься как уступки в пользу России.
Один из высокопоставленных украинских чиновников охарактеризовал этот план как «сделку по добыче полезных ископаемых 2.0», намекая на аналогию с прежним соглашением, в котором США получили права на редкоземельные ресурсы Украины.
Американский портал Axios информирует, что данный план включает признание Крыма и Донбасса за Россией, ограничение численности и дальнобойного вооружения Вооружённых сил Украины в обмен на гарантии безопасности от США. При этом территории Донбасса должны стать демилитаризованной зоной, а Киев перестанет получать дальнобойное оружие.
Согласно Politico, украинские и европейские чиновники были шокированы сам факт существования тайного российско-американского плана урегулирования. Сообщается, что с конца октября спецпосланник президента США Стивен Уиткофф работает над этим документом после встречи в Майами с российским спецпредставителем, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг наличие какого-либо совместного плана с США по урегулированию ситуации на Украине. До этого в Кремле отмечали, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин находятся в хороших отношениях и их диалог будет быстро организован в случае необходимости.