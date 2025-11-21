Япония продолжит закупать газ из России через проект «Сахалин-2»

В посольстве подчеркнули, что обеспечение регулярного поступления топлива остаётся приоритетом для энергетической безопасности страны. Кроме того отмечается, что решения японского правительства в отношении России формируются самостоятельно и ориентированы на национальные интересы.
Ранее посольство РФ в Лондоне распространило информацию, что Великобритания планирует полностью прекратить закупки российского урана к 2028 году, пересмотрев первоначальные сроки отказа в рамках «сделки технологического процветания» с США. Поставки будут осуществляться не напрямую из Америки, а через закупки топлива российского происхождения у французской энергетической компании EDF.
