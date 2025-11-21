Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа и Украина оказались в ловушке из-за мирного плана Трампа

Шеф-редактор международного отдела телеканала Sky News Доминик Вагхорн высказал мнение, что Украина и европейские страны оказались в сложной дипломатической ситуации относительно предложенного США плана урегулирования.

Шеф-редактор международного отдела телеканала Sky News Доминик Вагхорн высказал мнение, что Украина и европейские страны оказались в сложной дипломатической ситуации относительно предложенного США плана урегулирования.

По его оценке, изложенной в редакционной статье, полностью отвергнуть инициативу Вашингтона невозможно из-за риска испортить отношения с администрацией президента Дональда Трампа.

Как отмечает Вагхорн, вероятной стратегией Киева и европейских столиц станет тактика затягивания времени в надежде на возможность повлиять на позицию американского руководства, несмотря на все свидетельства его сближения с курсом Кремля.

Ранее был назван срок подписания мирного плана США Зеленским.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше