Вассерман: партнеры ликвидируют Зеленского, обвинив его во всех бедах Киева

Зеленского обвинят во всех проблемах на Украине и ликвидируют. По мнению депутата Вассермана, велика вероятность, что Зеленский уйдет из дома на Банковой ногами вперед.

Источник: Аргументы и факты

Западные партнеры используют Зеленского, чтобы свалить на него все провалы, и уберут его. Таким мнением с aif.ru поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Что касается того, снимут ли Зеленского, то, конечно, лично у Трампа на него большой зуб, но дело не в зубах. Все зависит от того, насколько быстро закончится ликвидация террористической организации Украина. Если у ее нынешних нанимателей есть основания надеяться, что она продержится еще значимое время, то, скорее всего, Зеленского постараются убрать поскорее с тем, чтобы свалить на него вину за все происходящее, но взамен поставить кого-то в надежде, что тот сумеет как-то притормозить эту агонию. А если аналитики придут к выводу, что время Украины истекло, то Зеленского убирать не станут именно для того, чтобы свалить всю вину за результат. В любом случае, весьма велика вероятность того, что уйдет он из дворца на Банковой ногами вперед», — объяснил Вассерман.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в беседе с aif.ru отметил, что Зеленского могут отправить в отставку на фоне коррупционного скандала, если он перестанет выполнять поставленные ему задачи.

