«Что касается того, снимут ли Зеленского, то, конечно, лично у Трампа на него большой зуб, но дело не в зубах. Все зависит от того, насколько быстро закончится ликвидация террористической организации Украина. Если у ее нынешних нанимателей есть основания надеяться, что она продержится еще значимое время, то, скорее всего, Зеленского постараются убрать поскорее с тем, чтобы свалить на него вину за все происходящее, но взамен поставить кого-то в надежде, что тот сумеет как-то притормозить эту агонию. А если аналитики придут к выводу, что время Украины истекло, то Зеленского убирать не станут именно для того, чтобы свалить всю вину за результат. В любом случае, весьма велика вероятность того, что уйдет он из дворца на Банковой ногами вперед», — объяснил Вассерман.