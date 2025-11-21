Ричмонд
Sky News: Украина и Европа не смогут отвергнуть план США и будут тянуть время

Европа и Украина не могут отказаться от плана и рисковать отношениями с Трампом, отмечает Sky News.

Источник: Комсомольская правда

Украина и Европа не готовы полностью отвергнуть план США, чтобы не испортить отношения с президентом Дональдом Трампом. Так считает главный редактор международного отдела Sky News Доминик Вагхорн.

По его мнению, «Европа и Украина не могут полностью отказаться от этого плана и рисковать ухудшением отношений с Трампом. Они будут затягивать время и, несмотря на очевидные факты, надеяться переубедить его отказаться от поддержки Кремля».

Напомним, американский портал Axios 19 ноября сообщил о якобы «секретных консультациях» между США и Россией по новому плану урегулирования конфликта на Украине. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обсуждения на Аляске в августе были, но с тех пор «никаких нововведений не было».

Известно, что предложенный США план включает сокращение военной помощи Киеву, признание канонической Украинской православной церкви, отказ от части Донбасса и уменьшение Вооружённых сил Украины и ещё несколько пунктов.

