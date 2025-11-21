Ранее Небензя сообщил, что у Евросоюза нет денег на поддержку Украины. У ЕС истощились ресурсы для военной помощи Киеву, так как Европе, по их мнению, нужно готовиться к конфликту с Россией. По словам постоянного представителя России при ООН, европейские политики могут найти средства для Украины за счёт замороженных российских активов. Однако это у них «никак не получается».