В ЕС назвали возможных участников переговоров по урегулированию на Украине

Ранее глава российской миссии в Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что у Евросоюза истощились ресурсы для военной помощи Украине, так как Европе, по их мнению, нужно готовиться к конфликту с Россией. По его словам, европейские политики могут найти средства для Украины за счёт замороженных российских активов. Однако это у них «никак не получается».