В ЕС назвали возможных участников переговоров по урегулированию на Украине

«Европа и Украина должны быть за столом переговоров с Россией. Среди европейских держав в этой дискуссии могли бы участвовать Франция и Великобритания, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, и Германия», — заявил собеседник СМИ.
При этом источник уточнил, что в переговорном процессе со стороны Европы должны выступать именно крупные национальные государства, а не институты Европейской комиссии.
Ранее глава российской миссии в Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что у Евросоюза истощились ресурсы для военной помощи Украине, так как Европе, по их мнению, нужно готовиться к конфликту с Россией. По его словам, европейские политики могут найти средства для Украины за счёт замороженных российских активов. Однако это у них «никак не получается».
