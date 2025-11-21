Новым курганским бизнес-омбудсменом станет выходец из сферы безопасности. Инсайд

В Курганской области определились с новым бизнес-омбудсменом.
В Курганской области определились с кандидатом на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей. После согласования в федеральном центре им должен стать руководитель регионального центра работодателей в сфере охраны и безопасности Сергей Штырля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству области и бизнес-сообществу.
«Курганские власти нашли нового бизнес-омбудсмена. Им, как ожидается, станет руководитель регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Сергей Штырля. Он имеет большой опыт работы в сфере ЧОП и является членом и председателем одной из комиссий в областном отделении “Опора России”. Он находится на согласовании», — сообщили инсайдеры.
Предыдущий бизнес-омбудсмен Алексей Чуев покинул пост в середине лета по собственному желанию после поездки на ПМЭФ. Тогда инсайдеры URA.RU отмечали, что он уволился из-за высокой нагрузки. Чуев работал в правительстве региона с декабря 2017 года. После ухода из госслужбы возглавил Курганский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (КНИИСХ).