Новым курганским бизнес-омбудсменом станет выходец из сферы безопасности. Инсайд

В Курганской области определились с кандидатом на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей. После согласования в федеральном центре им должен стать руководитель регионального центра работодателей в сфере охраны и безопасности Сергей Штырля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству области и бизнес-сообществу.