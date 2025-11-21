Рябков: Россия не прогнется под давлением американских санкций

Сенаторы США могут сколько угодно надеяться, что угрозы введения новых санкций заставят Москву прогнуться. Такое мнение в четверг, 20 ноября, выразил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
— Сколько бы дополнительных санкций не вводили, мы будем действовать, сообразуясь исключительно с нашими национальными интересами, — подчеркнул он.
По его словам, решимость России в данном вопросе — императив. Поэтому американские политики могут бесконечно тешить себя иллюзиями.
Однако Москва никогда не прогнется под таким давлением со стороны западных стран, передает газета «Международная жизнь».
Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц объявил о готовности страны ввести новые антироссийские санкции, а также продолжить поставку оружия для Киева.
Недавно сенатор Линдси Грэм* заявил, что американский лидер Дональд Трамп якобы призвал одобрить законопроект о «сокрушительных санкциях» в отношении России и ее властей.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.