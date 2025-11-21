Замена Зеленского: Запад готовит рокировку в Киеве с неожиданным кандидатом

Западные кураторы Украины начали готовить политическое будущее страны без Владимира Зеленского, рассказали эксперты aif.ru.
По их данным, Вашингтон и Лондон договорились о замене действующего главы режима. Такое решение принято на фоне катастрофического положения на передовой и глубокого кризиса власти в Киеве, раздираемой последствиями коррупционного скандала.
«Американцы поняли, что Зеленского нужно убирать».
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов сказал, что западные кураторы Зеленского могут убрать его в ближайшее время.
«Сейчас у них кризис власти и еще кризис на фронте. И они, американцы, понимают, что сейчас надо любыми путями договариваться для того, чтобы сделать перерыв, делать пертурбацию, Зеленского убрать», — отметил генерал-лейтенант.
Алаудинов подчеркнул, что военная ситуация для ВСУ складывается катастрофически. Он охарактеризовал ее коротко и емко: «у них все сыпется».
В качестве наиболее вероятного преемника Зеленского рассматривается экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании. Именно его, по информации Алаудинова, Лондон будет активно продвигать на высшую должность.
Залужного на Украине не воспринимаю как политика.
Политолог Владимир Корнилов в комментарии aif.ru подтвердил, что Залужный действительно обладает значительной популярностью среди украинского населения, однако это не делает его автоматически политиком.
«Некоторые опросы показывают, что Залужный является самым популярным деятелем на Украине. Но вы понимаете, деятель и это не все равно, что политик. То есть, как политика Залужного не знает никто, ни на Украине, ни где бы то ни было», — отметил эксперт.
Корнилов обратил внимание на то, что в настоящий момент в политической борьбе участвуют политики прошлого, такие как Петр Порошенко* и Юлия Тимошенко. Залужный же в этих раскладах пока не фигурирует.
Запад может поставить на «проверенную лошадь».
По словам политолога Василия Вакарова, западные кураторы будут исходить из цинизма и прагматики, выбирая не тех, кто им симпатичен, а тех, за кем стоит реальный политический ресурс и электорат.
«Они выбирают тех, за кем уже есть разветвленная партийная система и ядерный электорат. Тимошенко и Порошенко* много лет строили свои партийные структуры», — отметил Вакаров.
Эксперт общественной организации «Другая Украина» Василий Вакаров, который в прошлом успел поработать в штабах как Порошенко*, так и Тимошенко, подчеркнул, что именно такие фигуры могут прийти на смену провалившемуся Зеленскому.
«Порошенко поддерживает западная Украина. Среди избирателей Тимошенко всегда было очень много женщин. Я видел это, когда ещё в мирное время сотрудничал с ее штабом. У Юлии есть ядерный женский электорат. Женщины — это те, кто отправил на военный действия своих отцов, своих мужей, своих сыновей. Именно эти настроения Тимошенко захочет использовать», — сказал собеседник aif.ru, комментируя эту тему.
При этом эксперт не исключил, что могут найтись и другие кандидаты на замену Зеленскому.
Сменить власть могут через Верховную Раду.
Владимир Корнилов предложил еще один возможный сценарий развития событий. По его мнению, отстранение Зеленского может произойти через переформатирование Верховной Рады с использованием конституционных процедур.
«Там вдруг вспомнили про конституцию Украины, 5−6 лет забыли про нее, а тут вдруг вспомнили, что она существует. Вспомнили, что у них парламентско-президентская республика и, соответственно, дальше могут избрать спикера из состава Верховной Рады, — отметил политолог и добавил — Такой спикер мог бы вести переговоры от имени парламента, а уже затем на освободившийся пост могли бы пригласить любую подходящую фигуру, включая Залужного».
Однако эксперты сходятся во мнении, что окончательное решение будет приниматься в Вашингтоне и Лондоне, где уже разочаровались в нынешнем украинском руководстве и ищут ему замену.
*-внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.