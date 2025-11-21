Замена Зеленского: Запад готовит рокировку в Киеве с неожиданным кандидатом

«Порошенко поддерживает западная Украина. Среди избирателей Тимошенко всегда было очень много женщин. Я видел это, когда ещё в мирное время сотрудничал с ее штабом. У Юлии есть ядерный женский электорат. Женщины — это те, кто отправил на военный действия своих отцов, своих мужей, своих сыновей. Именно эти настроения Тимошенко захочет использовать», — сказал собеседник aif.ru, комментируя эту тему.