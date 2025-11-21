В ЕС раскритиковали план США по Украине, назвав его «очень плохим»

Согласно информации, распространённой газетой Politico, высокопоставленный европейский чиновник, ознакомившийся с предложенным США планом мирного урегулирования украинского конфликта, состоящим из 28 пунктов, охарактеризовал его как «очень плохой».
«Высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с новым предложением из 28 пунктов, заявил, что это… очень плохой план», — пишет издание.
Напомним, что украинский народный депутат обнародовал предполагаемый мирный план США по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из девяти ключевых разделов. Документ, происхождение которого не уточняется, содержит комплексные предложения по политическому статусу Украины, территориальным вопросам и экономическому восстановлению.
Ранее был назван срок подписания мирного плана США Зеленским.
