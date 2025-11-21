В ЕС раскритиковали план США по Украине, назвав его «очень плохим»

Напомним, что украинский народный депутат обнародовал предполагаемый мирный план США по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из девяти ключевых разделов. Документ, происхождение которого не уточняется, содержит комплексные предложения по политическому статусу Украины, территориальным вопросам и экономическому восстановлению.