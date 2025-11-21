Ричмонд
Стало известно, что в Киеве жестко раскритиковали новый мирный план США

Украинская депутат Марьяна Безуглая назвала предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта «проектом капитуляции» и заявила, что документ унижает как Украину, так и Европу.

Источник: Reuters

Как выяснилось, свое заявление нардеп опубликовала в личном телеграм-канале. По ее словам, инициатива, разработанная администрацией президента США Дональда Трампа, выглядит как попытка «сбыть Украину России», используя внутренний кризис в стране.

Депутат утверждает, что американская сторона якобы действует под давлением трампистского крыла и ошибочно считает Украину «готовой к сдаче».

По словам Безуглой, предложенный план «нереалистичен ни по сути, ни по форме» и не отражает интересов Киева.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский официально получил документ от США. Подробности его содержания пока не раскрываются.

