Раскрыто, что Польша привлекла военных после диверсии на железной дороге

Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился использовать подразделения вооружённых сил для помощи полиции на фоне расследования взрыва на линии, ведущей на Украину.

Как выяснилось, соответствующее решение было подписано 20 ноября. По данным Бюро национальной безопасности, военные будут приданы полиции с 21 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года. Мера связана с произошедшими актами диверсий на железнодорожной инфраструктуре страны.

Инцидент стал известен 16 ноября, когда полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении путей на участке, ведущем в сторону Украины. Позднее премьер-министр Дональд Туск заявил, что повреждение произошло вследствие взрыва. По данным польского следствия, диверсию совершили двое граждан Украины, которые затем выехали в Белоруссию. Туск добавил, что эти лица якобы сотрудничали с Россией, однако доказательств не представил.

В Москве обратили внимание на заявления польской стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что участие украинцев в эпизоде примечательно, и напомнил, что Варшава традиционно обвиняет Россию в проявлениях гибридной войны.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше