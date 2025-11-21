Раскрыто, что Польша привлекла военных после диверсии на железной дороге

Инцидент стал известен 16 ноября, когда полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении путей на участке, ведущем в сторону Украины. Позднее премьер-министр Дональд Туск заявил, что повреждение произошло вследствие взрыва. По данным польского следствия, диверсию совершили двое граждан Украины, которые затем выехали в Белоруссию. Туск добавил, что эти лица якобы сотрудничали с Россией, однако доказательств не представил.