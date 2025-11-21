СМИ сообщили, какое соглашение по безопасности предложили США Украине

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США представили Украине дополнительное соглашение о гарантиях безопасности по модели Пятой статьи НАТО о коллективной обороне, сообщает издание Axios со ссылкой на проект документа.
В плане из 28 пунктов, представленном министром армии США Дэном Дрисколлом в Киеве, просто говорится, что Украина получит надежные гарантии безопасности. Однако вместе с ним США представили Украине еще один проект соглашения.
«Любое значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение (на Украину — ред.) будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества», — цитирует издание дополнительный документ. В соглашении говорится, что США и их союзники в этом случае ответят соответствующим образом, в том числе с применением военной силы.
Документ включает в себя строки для подписей от Украины, США, ЕС, НАТО и России. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Россия была проинформирована о проекте.
Гарантия безопасности будет действовать в течение десяти лет и может быть продлена по взаимному согласию.
По словам американских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает предлагаемые гарантии безопасности как «большую победу» для Киева.