Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили, какое соглашение по безопасности предложили США Украине

Axios: США предложили Украине договор о безопасности по модели Пятой статьи НАТО.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США представили Украине дополнительное соглашение о гарантиях безопасности по модели Пятой статьи НАТО о коллективной обороне, сообщает издание Axios со ссылкой на проект документа.

В плане из 28 пунктов, представленном министром армии США Дэном Дрисколлом в Киеве, просто говорится, что Украина получит надежные гарантии безопасности. Однако вместе с ним США представили Украине еще один проект соглашения.

«Любое значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение (на Украину — ред.) будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества», — цитирует издание дополнительный документ. В соглашении говорится, что США и их союзники в этом случае ответят соответствующим образом, в том числе с применением военной силы.

Документ включает в себя строки для подписей от Украины, США, ЕС, НАТО и России. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Россия была проинформирована о проекте.

Гарантия безопасности будет действовать в течение десяти лет и может быть продлена по взаимному согласию.

По словам американских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает предлагаемые гарантии безопасности как «большую победу» для Киева.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше