СМИ сообщили, какое соглашение по безопасности предложили США Украине

«Любое значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение (на Украину — ред.) будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества», — цитирует издание дополнительный документ. В соглашении говорится, что США и их союзники в этом случае ответят соответствующим образом, в том числе с применением военной силы.