Путин назначил Сергея Медведева новым командующим группировкой «Юг» ВС РФ

Президент России Владимир Путин назначил новым командующим группировкой войск «Юг» Вооруженных сил России (ВС РФ) Сергея Медведева. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в Кремле.
До этого военный занимал должность начальника штаба этой же российской группировки.
— Для вас это не новая работа, имея в виду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная, — подчеркнул глава государства.
Политик также добавил, что Медведеву предоставлены все необходимые условия для работы, передает пресс-служба.
Ранее Путин назначил экс-командующего группировкой «Юг» Александра Санчика заместителем министра обороны России.
Андрей Булыга, занимавший данный пост в ведомстве, в свою очередь, стал заместителем секретаря Совета безопасности РФ.
5 ноября глава государства также принял в Кремле Игоря Краснова, которого лично поздравил с утверждением на должность председателя Верховного суда. Совет Федерации 24 сентября назначил Краснова на этот пост.