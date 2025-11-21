Ричмонд
Путин назначил Сергея Медведева новым командующим группировкой «Юг» ВС РФ

Президент России Владимир Путин назначил новым командующим группировкой войск «Юг» Вооруженных сил России (ВС РФ) Сергея Медведева. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в Кремле.

До этого военный занимал должность начальника штаба этой же российской группировки.

— Для вас это не новая работа, имея в виду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная, — подчеркнул глава государства.

Политик также добавил, что Медведеву предоставлены все необходимые условия для работы, передает пресс-служба.

Ранее Путин назначил экс-командующего группировкой «Юг» Александра Санчика заместителем министра обороны России.

Андрей Булыга, занимавший данный пост в ведомстве, в свою очередь, стал заместителем секретаря Совета безопасности РФ.

5 ноября глава государства также принял в Кремле Игоря Краснова, которого лично поздравил с утверждением на должность председателя Верховного суда. Совет Федерации 24 сентября назначил Краснова на этот пост.

