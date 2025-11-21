— Всё зависит от того, насколько быстро закончится ликвидация террористической организации «Украина». Если её наниматели надеются, что она продержится, то Зеленского уберут поскорее, чтобы свалить на него вину и попытаться притормозить агонию. Если же станет ясно, что Украина доживает последние минуты, то его оставят — как раз чтобы вся вина легла на него одного.