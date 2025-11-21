«Дешевле похоронить, чем прокормить»: Вассерман предрек конец Зеленскому

Известный эксперт, депутат Госдумы Анатолий Вассерман в комментарии для aif.ru дал прогноз по будущему Украины и главы киевского режима.
По его мнению, Владимир Зеленский обречен, вопрос лишь в том, станет ли он «козлом отпущения» при быстром крахе украинской государственности или его устранят физически, чтобы не допустить утечки компромата.
При этом Вассерман считает, что ставленники Запада, вроде посла в Британии Залужного, не имеют шансов на власть из-за противоречий между Вашингтоном и Лондоном.
— В западных СМИ обсуждается возможность отстранения Зеленского на фоне коррупционных скандалов. На его место, среди прочих, прочат посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Насколько это вероятно?
— То, что Зеленского уберут, вполне возможно. Что на его место будет Залужный? Вряд ли. Он полностью лежит под Англией, а здесь вступает в силу многовековой конфликт интересов. Учитывая весьма напряженные исторически отношения британского руководства с американским, ставленника Лондона американцы вряд ли разрешат сажать в киевское кресло.
— От чего же зависит судьба Зеленского?
— Всё зависит от того, насколько быстро закончится ликвидация террористической организации «Украина». Если её наниматели надеются, что она продержится, то Зеленского уберут поскорее, чтобы свалить на него вину и попытаться притормозить агонию. Если же станет ясно, что Украина доживает последние минуты, то его оставят — как раз чтобы вся вина легла на него одного.
— У него есть шанс уйти с поста живым?
— Весьма велика вероятность, что уйдет он из дворца на Банковой ногами вперёд. Он накопил столько компромата, что если сбежит живым, будет использовать его, чтобы ему дали дожить спокойно. Поэтому придут к выводу, что его гораздо дешевле похоронить, чем прокормить.
— Какие ещё есть альтернативы? Обсуждаются Порошенко* и Тимошенко.
— По моим представлениям, у Украины уже нет шансов прожить так долго, чтобы усилия, требуемые для занятия кресла главаря этой банды, окупились. Всё закончится так, как я и говорил — разделом.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.