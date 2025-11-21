Защита экс-мэра Красноярска просила отменить арест

Логинов занял пост главы Красноярска 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО «Асфальтобетонный завод». Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов — сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.