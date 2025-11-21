Пермский депутат-оппозиционер присматривается к госдуме

Сама Анна Баранова сообщила URA.RU, что партия решения по этому поводу не приняла. «Все станет известно после нового года», — отметила она. Баранова — один из самых молодых депутатов заксобрания. В 2021 году она неожиданно разгромила на выборах в своем округе выдвинутого ЕР, тогда председателя совета директоров «Кортрос-Пермь» Виктора Кривошеина.