Пермский депутат-оппозиционер присматривается к госдуме

Глава фракции КПРФ в заксобрании Анна Баранова в 2026 году намерена принять участие в выборах в госдуму. Источник URA.RU в политэлитах говорит, что Баранова рассчитывает выдвинуть свою кандидатуру в округе № 60.

Анна Баранова является руководителем фракции КПРФ в ЗС.

«Она сейчас депутат заксобрания по округу № 10. И ее округ частично входит в 60-й округ госдумы. Девушка она амбициозная, почему нет? Понятно, не выиграет, но опыт получит хороший», — пояснил инсайдер.

Сама Анна Баранова сообщила URA.RU, что партия решения по этому поводу не приняла. «Все станет известно после нового года», — отметила она. Баранова — один из самых молодых депутатов заксобрания. В 2021 году она неожиданно разгромила на выборах в своем округе выдвинутого ЕР, тогда председателя совета директоров «Кортрос-Пермь» Виктора Кривошеина.

