Выяснилось, что суд запретил размещение нацгвардии Трампом в Вашингтоне

Окружной суд Колумбии временно запретил администрации президента США Дональда Трампа размещать подразделения нацгвардии в Вашингтоне.
Как выяснилось, суд удовлетворил ходатайство местных властей о введении предварительного запрета. В постановлении отмечено, что действия федеральной администрации по развертыванию военнослужащих наносят непоправимый ущерб суверенным полномочиям округа. Одновременно суд отсрочил исполнение решения до 11 декабря, чтобы Белый дом мог подать апелляцию.
По данным источников, Трамп с июня использует практику ввода силовых структур и нацгвардии в крупные города для борьбы с преступностью. Подразделения направлялись в Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис, Портленд и Сан-Франциско.
Уточняется, что эта политика неоднократно встречала сопротивление окружных судов, которые признавали подобные решения администрации незаконными.
Читайте также: Мрачная история Иволгинского потрошителя Кегашбека Орунбаева.