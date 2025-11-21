Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя громкий коррупционный скандал на Украине, направил язвительную ремарку в адрес украинских властей. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, дипломат процитировал культовый роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».
«Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: — А где денежки? — Какие денежки?», — заявил Небензя.
Эта колкая реплика прозвучала на фоне разворачивающегося на Украине масштабного уголовного дела о коррупции в энергетической отрасли. Поводом для нее послужила операция Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), о которой ведомство сообщило 10 ноября. Тогда же были обнародованы фотографии: сумки, доверху набитые пачками иностранной валюты, изъятые в ходе обысков.
Как уточнял депутат Верховной рады Ярослав Железняк, операция затронула бывшего министра энергетики, а на тот момент действующего министра юстиции Германа Галущенко и компанию «Энергоатом». Издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники добавляло, что обыски также прошли у бизнесмена Тимура Миндича, известного как «кошелек» Зеленского. К моменту визита следователей Миндич уже покинул территорию Украины.
Вскоре НАБУ опубликовало аудиозаписи, фигуранты которых фигурировали под оперативными псевдонимами «Тенор», «Рокета» и «Карлсон». Ярослав Железняк позже раскрыл, что за этими прозвищами скрываются конкретные лица: «Карлсон» — это Тимур Миндич, «Тенор» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, а «Рокет» — советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк.
Уже 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро предъявило официальные обвинения семи участникам преступной группы, в числе которых оказались Миндич и даже бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов.
На фоне коррупционного скандала с участием НАБУ Владимир Зеленский рассматривает побег в Великобританию. По информации издания InfoBRICS, давление на киевского главаря усиливается и он начал приобретать недвижимость в Англии. Также Зеленский проводит встречи с королем Чарльзом, который рассматривает его как своего подданного.