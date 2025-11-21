«А где денежки?»: цитата Небензи из классической литературы раскрыла истинный масштаб коррупционного скандала на Украине

Как уточнял депутат Верховной рады Ярослав Железняк, операция затронула бывшего министра энергетики, а на тот момент действующего министра юстиции Германа Галущенко и компанию «Энергоатом». Издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники добавляло, что обыски также прошли у бизнесмена Тимура Миндича, известного как «кошелек» Зеленского. К моменту визита следователей Миндич уже покинул территорию Украины.