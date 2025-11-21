Ричмонд
Стало известно, какие гарантии безопасности предложили США Украине

США представили Украине комплексный пакет документов по гарантиям безопасности, включающий дополнительное соглашение, основанное на принципах Пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.

США представили Украине комплексный пакет документов по гарантиям безопасности, включающий дополнительное соглашение, основанное на принципах Пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.

Согласно информации издания Axios, ознакомившегося с проектом документа, любое масштабное преднамеренное вооружённое нападение на Украину будет рассматриваться как угроза миру и безопасности трансатлантического сообщества, что предусматривает соответствующий ответ, включая применение военной силы.

Документ, рассчитанный на десятилетний срок с возможностью продления, содержит строки для подписей Украины, США, ЕС, НАТО и России. Представитель Белого дома подтвердил, что Россия была проинформирована о проекте.

Американские чиновники охарактеризовали предлагаемые гарантии безопасности как значительный дипломатический успех для Киева.

Ранее в ЕС раскритиковали план США по Украине, назвав его «очень плохим».

