28 секретных пунктов: в СФ усомнились в существовании плана США по Украине

«Если мы убедимся, что план существует, то надо его текстуально изучить, а не в пересказе. После этого выработать какую-то реакцию. У нас для этого есть достаточный запас профессиональных навыков, желание двигаться вперед в регулировании украинского кризиса, поэтому наши профессионалы, политики поработают и вынесут свои суждения», — сказал Карасин.