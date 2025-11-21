28 секретных пунктов: в СФ усомнились в существовании плана США по Украине

Западные СМИ активно обсуждают план урегулирования на Украине из 28 пунктов, включающий признание русскоязычных территорий. О том, что такой план якобы существует и одобрен США, ранее написали западные СМИ.
Российские политики, оценивая перспективы таких инициатив, призывают сначала убедиться в существовании документа.
В Совфеде сомневаются в существовании плана из 28 пунктов.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин скептически оценил новости о существовании детализированного плана урегулирования.
«Насколько реалистичен этот план, зависит от того, существует ли он вообще. Потому что за последние месяцы и годы мы привыкли к тому, что идут информационные вбросы с целью прощупать отношение российской стороны, западного так называемого мира к разного рода идеям», — отметил в разговоре с aif.ru Карасин.
Сенатор добавил, что немного сомневается в реальности такого документа.
«Необходимо убедиться, существует ли этот план на самом деле», — подчеркнул он.
Россия желает двигаться вперед в урегулировании.
Несмотря на скепсис относительно конкретного плана, Карасин подтвердил готовность России к прогрессу в урегулировании украинского конфликта.
«Если мы убедимся, что план существует, то надо его текстуально изучить, а не в пересказе. После этого выработать какую-то реакцию. У нас для этого есть достаточный запас профессиональных навыков, желание двигаться вперед в регулировании украинского кризиса, поэтому наши профессионалы, политики поработают и вынесут свои суждения», — сказал Карасин.
Он подчеркнул, что сходу обсуждать непроверенную информацию бессмысленно.
В Кремле отрицают новации по мирному урегулированию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков четко обозначил позицию Москвы относительно публикаций в западных СМИ о прогрессе в подготовке нового плана по Украине.
«Нет, в данном случае у нас никаких новаций дополнительных к тому, что мы называем духом Анкориджа… у нас каких-то новаций нет», — сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
Это заявление прозвучало в ответ на сообщения Politico о возможном согласовании «рамочного соглашения» о прекращении конфликта уже на этой неделе. Издание, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из Белого дома, утверждало, что Владимир Зеленский, испытывающий давление из-за ситуации на фронте и коррупционного скандала, будет вынужден принять предложение.
План из 28 пунктов в западных СМИ.
Накануне издание Axios со ссылкой на американских и российских чиновников сообщило о разработке Вашингтоном нового плана урегулирования. Согласно опубликованной информации, документ состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре основные категории.
В план входят вопросы мира на Украине, гарантий безопасности, безопасности в ЕС и будущих отношений США с Россией и Украиной. По данным NBC, Дональд Трамп уже одобрил этот план урегулирования украинского конфликта.
Wall Street Journal утверждает, что в разработке документа участвовали госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Они якобы консультировались со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
Киев теряет союзника в мирном урегулировании.
На фоне новостей о плане из 28 пунктов также появилась новость о том, что спецпосланник президента США Кит Келлог планирует уйти в отставку в январе 2026 году. Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал это печальным событием для Киева.
«То, что Киев потеряет союзника, который проводит более агрессивную его поддержку, это несомненно», — сказал aif.ru Чепа.
При этом депутат добавил, что уход Келлога вряд ли сильно отразится на России и урегулировании конфликта в целом.
Сенатор РФ Алексей Пушков ранее заявил, что уход Келлога и провалы ВСУ стали «чёрной точкой» для Владимира Зеленского. По его мнению, отставка спецпосланника президента США связана с тем, что администрация Трампа «представляется ему недостаточно антироссийской и недостаточно прокиевской».
Обсуждение нового плана урегулирования происходит на фоне растущего давления на Зеленского как со стороны внутренних проблем, так и из-за изменений в подходе западных партнеров.