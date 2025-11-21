Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

28 секретных пунктов: в СФ усомнились в существовании плана США по Украине

Западные СМИ обсуждали план урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов. В СФ считают, что его может и не существовать.

Источник: Аргументы и факты

Западные СМИ активно обсуждают план урегулирования на Украине из 28 пунктов, включающий признание русскоязычных территорий. О том, что такой план якобы существует и одобрен США, ранее написали западные СМИ.

Российские политики, оценивая перспективы таких инициатив, призывают сначала убедиться в существовании документа.

В Совфеде сомневаются в существовании плана из 28 пунктов.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин скептически оценил новости о существовании детализированного плана урегулирования.

«Насколько реалистичен этот план, зависит от того, существует ли он вообще. Потому что за последние месяцы и годы мы привыкли к тому, что идут информационные вбросы с целью прощупать отношение российской стороны, западного так называемого мира к разного рода идеям», — отметил в разговоре с aif.ru Карасин.

Сенатор добавил, что немного сомневается в реальности такого документа.

«Необходимо убедиться, существует ли этот план на самом деле», — подчеркнул он.

Россия желает двигаться вперед в урегулировании.

Несмотря на скепсис относительно конкретного плана, Карасин подтвердил готовность России к прогрессу в урегулировании украинского конфликта.

«Если мы убедимся, что план существует, то надо его текстуально изучить, а не в пересказе. После этого выработать какую-то реакцию. У нас для этого есть достаточный запас профессиональных навыков, желание двигаться вперед в регулировании украинского кризиса, поэтому наши профессионалы, политики поработают и вынесут свои суждения», — сказал Карасин.

Он подчеркнул, что сходу обсуждать непроверенную информацию бессмысленно.

В Кремле отрицают новации по мирному урегулированию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков четко обозначил позицию Москвы относительно публикаций в западных СМИ о прогрессе в подготовке нового плана по Украине.

«Нет, в данном случае у нас никаких новаций дополнительных к тому, что мы называем духом Анкориджа… у нас каких-то новаций нет», — сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Это заявление прозвучало в ответ на сообщения Politico о возможном согласовании «рамочного соглашения» о прекращении конфликта уже на этой неделе. Издание, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из Белого дома, утверждало, что Владимир Зеленский, испытывающий давление из-за ситуации на фронте и коррупционного скандала, будет вынужден принять предложение.

План из 28 пунктов в западных СМИ.

Накануне издание Axios со ссылкой на американских и российских чиновников сообщило о разработке Вашингтоном нового плана урегулирования. Согласно опубликованной информации, документ состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре основные категории.

В план входят вопросы мира на Украине, гарантий безопасности, безопасности в ЕС и будущих отношений США с Россией и Украиной. По данным NBC, Дональд Трамп уже одобрил этот план урегулирования украинского конфликта.

Wall Street Journal утверждает, что в разработке документа участвовали госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Они якобы консультировались со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Киев теряет союзника в мирном урегулировании.

На фоне новостей о плане из 28 пунктов также появилась новость о том, что спецпосланник президента США Кит Келлог планирует уйти в отставку в январе 2026 году. Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал это печальным событием для Киева.

«То, что Киев потеряет союзника, который проводит более агрессивную его поддержку, это несомненно», — сказал aif.ru Чепа.

При этом депутат добавил, что уход Келлога вряд ли сильно отразится на России и урегулировании конфликта в целом.

Сенатор РФ Алексей Пушков ранее заявил, что уход Келлога и провалы ВСУ стали «чёрной точкой» для Владимира Зеленского. По его мнению, отставка спецпосланника президента США связана с тем, что администрация Трампа «представляется ему недостаточно антироссийской и недостаточно прокиевской».

Обсуждение нового плана урегулирования происходит на фоне растущего давления на Зеленского как со стороны внутренних проблем, так и из-за изменений в подходе западных партнеров.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше