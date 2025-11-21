Украина внесла существенные изменения в один из пунктов американского плана по урегулированию конфликта, который был направлен на выявление коррупции в киевских властях. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимного чиновника из США.
Первоначальный вариант плана предусматривал «призыв к аудиту всей международной помощи, поступившей Украине», чтобы раскрыть факты коррупции. Однако в обнародованной версии из 28 пунктов, учитывающей правки Киева, формулировки изменились: теперь всем сторонам гарантируется полная амнистия за действия, совершённые в ходе конфликта.
Известно, что публикация информации о коррупции в близком окружении нелегитимного главы Киева Владимира Зеленского привела к серьёзному кризису в Верховной Раде. Фракции «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали уволить руководителя офиса президента Андрея Ермака, отправить правительство в отставку и создать новую коалицию с участием не только «Слуги народа». Тем не менее, 20 ноября депутаты сообщили, что на встрече с фракцией Зеленский отказался увольнять Ермака.