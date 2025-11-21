Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Киев внес изменения в план США, чтобы избежать ответственности за коррупцию

США изначально планировали провести аудит всей международной помощи, оказанной Украине.

Источник: Комсомольская правда

Украина внесла существенные изменения в один из пунктов американского плана по урегулированию конфликта, который был направлен на выявление коррупции в киевских властях. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимного чиновника из США.

Первоначальный вариант плана предусматривал «призыв к аудиту всей международной помощи, поступившей Украине», чтобы раскрыть факты коррупции. Однако в обнародованной версии из 28 пунктов, учитывающей правки Киева, формулировки изменились: теперь всем сторонам гарантируется полная амнистия за действия, совершённые в ходе конфликта.

Известно, что публикация информации о коррупции в близком окружении нелегитимного главы Киева Владимира Зеленского привела к серьёзному кризису в Верховной Раде. Фракции «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали уволить руководителя офиса президента Андрея Ермака, отправить правительство в отставку и создать новую коалицию с участием не только «Слуги народа». Тем не менее, 20 ноября депутаты сообщили, что на встрече с фракцией Зеленский отказался увольнять Ермака.