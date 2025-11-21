Известно, что публикация информации о коррупции в близком окружении нелегитимного главы Киева Владимира Зеленского привела к серьёзному кризису в Верховной Раде. Фракции «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали уволить руководителя офиса президента Андрея Ермака, отправить правительство в отставку и создать новую коалицию с участием не только «Слуги народа». Тем не менее, 20 ноября депутаты сообщили, что на встрече с фракцией Зеленский отказался увольнять Ермака.