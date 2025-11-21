Мечтают не о возвращении: Медведчук раскрыл, о чем на самом деле думают украинцы, перебравшиеся в Россию

Украинцы, перебравшиеся в Россию, видят своё будущее не в возвращении на родину, а в том, чтобы оставшиеся на Украине сограждане также вошли в состав Российской Федерации. Такое заявление сделал в интервью РИА Новости председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.