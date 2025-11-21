Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Один европейский чиновник назвал план «очень плохим». Другой чиновник отметил, что действия Белого дома неудачны из-за успехов России и внутренних проблем на Украине.

Источник: AP 2024

В Европе план американского президента Дональда Трампа назвали «очень плохим», такую оценку плану дал высокопоставленный европейский чиновник в разговоре с Politico.

Он назвал план списком «пунктов, которые должны удовлетворить [президента России Владимира] Путина».

«Но сигналы говорят о том, что украинцы должны его принять. Киев ясно дает понять, что оказывать давление на Украину не нужно и это никому не поможет», — сказал чиновник.

Другой высокопоставленный европейский чиновник заявил, что время для последних действий Белого дома было выбрано особенно неудачно, учитывая, что Зеленский «уже испытывает трудности из-за военных успехов России и внутренних потрясений, вызванных коррупционным скандалом».

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал мирный план из 28 пунктов, предложенный американской стороной. Согласно документу, Украина отказывается от вступления в НАТО, выборы должны пройти через 100 дней после подписания, а Крым, Луганск и Донецк признаются частью России.

Гончаренко опубликовал план после встречи президента Владимира Зеленского с представителями США. Зеленский, в свою очередь, отметил, что разговор был серьезным, и Украина не будет делать громких заявлений после переговоров.

О разработке нового мирного плана для Украины, включающего 28 пунктов, ранее сообщил Axios. NBC утверждает, что план получил одобрение от президента Трампа. Белый дом подтвердил, что США ведут переговоры с Россией и Украиной, а условия урегулирования конфликта должны устраивать обе стороны. Офис Зеленского сообщил, что президент получил план и планирует обсудить его с Трампом в ближайшее время.

The Financial Times, ссылаясь на украинских официальных лиц, сообщила, что США надеются на подписание мирного договора до 27 ноября. По данным издания, американцы планируют представить документ в Москве в конце месяца и завершить процесс к началу декабря.

Кремль заявил, что после встречи на Аляске в августе новых обсуждений не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «мы не можем добавить ничего нового к тому, что уже обсуждалось в Анкоридже».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше