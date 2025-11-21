Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

О разработке нового мирного плана для Украины, включающего 28 пунктов, ранее сообщил Axios. NBC утверждает, что план получил одобрение от президента Трампа. Белый дом подтвердил, что США ведут переговоры с Россией и Украиной, а условия урегулирования конфликта должны устраивать обе стороны. Офис Зеленского сообщил, что президент получил план и планирует обсудить его с Трампом в ближайшее время.