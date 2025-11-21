Войска РФ взяли ряд укрепленных опорников ВСУ к востоку от Гуляйполя

В Запорожской области российские подразделения выбили украинских боевиков из ряда укрепленных опорных пунктов восточнее города Гуляйполе, сообщает Telegram-канал «Воин DV».
«Заняты укрепленные опорные пункты к западу от Яблокова. Под контроль группировки войск “Восток” перешли четыре района до двух км в глубину и по фронту каждый», — говорится в публикации.
Сообщается об уничтожении российскими военными около семи десятков боевиков ВСУ.
Напомним, Минобороны РФ объявило о переходе Яблокова под контроль российских войск в середине ноября. Сообщалось об уничтожении до двух взводов военнослужащих противника в ходе боев за село.