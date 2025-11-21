Украина изменила один из ключевых пунктов мирного плана США

Согласно информации газеты Wall Street Journal, украинская сторона внесла изменение в один из 28 пунктов мирного плана, предложенного США.
Изначальный пункт, предусматривавший проведение аудита всей международной помощи, полученной Украиной, был заменён на положение о предоставлении «полной амнистии за действия в ходе войны» всем сторонам конфликта.
Как сообщает издание со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации, данная правка была обнаружена в версии соглашения, опубликованной в интернете.
Ранее стало известно, какие гарантии безопасности предложили США Украине.
