Украина изменила один из ключевых пунктов мирного плана США

Согласно информации газеты Wall Street Journal, украинская сторона внесла изменение в один из 28 пунктов мирного плана, предложенного США.

Изначальный пункт, предусматривавший проведение аудита всей международной помощи, полученной Украиной, был заменён на положение о предоставлении «полной амнистии за действия в ходе войны» всем сторонам конфликта.

Как сообщает издание со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации, данная правка была обнаружена в версии соглашения, опубликованной в интернете.

Ранее стало известно, какие гарантии безопасности предложили США Украине.

