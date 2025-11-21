Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паслер назначил трех министров Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер переназначил трех членов правительства региона. Об этом рассказали в департаменте информполитики.

Паслер подписал указ о переназначении министров.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер переназначил трех членов правительства региона. Об этом рассказали в департаменте информполитики.

Таким образом, свои места сохранили: министр природных ресурсов Денис Мамонтов, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и министр образования Светлана Тренихина. К работе они приступят с 21 ноября.

Ранее на должности в кабмине были согласованы Андрей Злоказов (минсоцполитики), Алексей Кузнецов (МУГИСО), Александр Старков (минфин), Александр Кудрявцев (министерство общественной безопасности), Анна Кузнецова (минАПК), Григорий Сурганов (минстрой), Вячеслав Ярин (министерство международных и внешнеэкономических связей). Министров утверждали на заседании заксобрания.