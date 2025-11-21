Посол Амбаров: Учения России, ЮАР и Китая пройдут в январе 2026 года

Совместные военно-морские учения России, Южно-Африканской Республики и Китая под кодовым названием Mosi 3 состоятся в начале января 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в Претории Роман Амбаров.
Дипломат пояснил, что изначально манёвры планировалось провести в ноябре, однако стороны договорились о переносе. Причиной такого решения стало желание избежать наложения мероприятий на саммит «Группы двадцати», который проходил в Йоханнесбурге.
«Насколько нам известно, военно-морские учения Mosi 3 с участием России, ЮАР и Китая запланированы на начало января 2026 года», — подтвердил Амбаров.
Посол выразил уверенность, что учения ознаменуют собой важную веху в истории сотрудничества в области обороны и безопасности между Россией, ЮАР и Китаем.
Прежде в акватории Андаманского моря завершились совместные военно-морские учения России и Республики Мьянма под названием «Марумекс-2025». ВМФ России и ВМС Мьянмы отработали освобождение судна, захваченного «пиратами».