Индия может сократить закупки российской нефти на фоне санкций США

«Последние супертанкеры, загруженные российской нефтью и направляющиеся в Индию, покинули доки в Чёрном море около четырёх недель назад, спеша достичь пункта назначения до пятницы, когда должны вступить в силу санкции США в отношении компаний, ведущих бизнес с двумя крупнейшими нефтяными компаниями России. Ожидается, что это накопление запасов в последнюю минуту положит конец трёхлетнему буму закупок российской нефти Индией», — предполагается в статье.