Российские военные заняли позиции в северной части Звановки под Северском

По информации источников, подразделения РФ расширили зону контроля на территории села.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось занять позиции на севере села Звановка под Северском, сообщает Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

«Северское направление. Штурмовые группы заняли позиции в северной части Звановки», — говорится в публикации.

Сообщается о расширении российскими военными зоны контроля на территории села.

По информации военных Telegram-каналов, подразделения РФ также зачистили «карман» между Звановкой и поселком Выемка.

Ранее появились сообщения о занятии российскими бойцами до 25% территории Северска.