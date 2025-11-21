Российские военные заняли позиции в северной части Звановки под Северском

Российским бойцам удалось занять позиции на севере села Звановка под Северском, сообщает Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».
«Северское направление. Штурмовые группы заняли позиции в северной части Звановки», — говорится в публикации.
Сообщается о расширении российскими военными зоны контроля на территории села.
По информации военных Telegram-каналов, подразделения РФ также зачистили «карман» между Звановкой и поселком Выемка.
Ранее появились сообщения о занятии российскими бойцами до 25% территории Северска.