Над Россией уничтожили 33 украинских БПЛА. Военная операция, день 1367-й

Российские силы ПВО за ночь сбили 33 украинских ударных беспилотника, в том числе над Смоленской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областями, над Крымом, Краснодарским краем и Черным морем, сообщило Минобороны РФ. В Европе назвали план президента США Дональда Трампа по Украине «очень плохим», пишет Politico. Два человека пострадали в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:20 ❗️Дмитрий Песков: Москве пока не сообщали о согласии Киева вести переговоры по мирному плану США.

9:05 The Wall Street Journal: Украина изменила проект плана США по урегулированию конфликта, сообщил высокопоставленный американский чиновник. В опубликованной версии плана формулировка была изменена в пункте об аудите всей международной помощи, которую получил Киев.

8:49 ?Минобороны: В период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 6 украинских БПЛА.

▪️ 3 БПЛА — над территорией Ростовской области.

▪️ 2 БПЛА — над территорией Краснодарского края.

▪️ 1 БПЛА — над территорией Астраханской области.

8:25 Politico: в Европе считают план Дональда Трампа «очень плохим». Высокопоставленный европейский чиновник назвал проект списком «пунктов, которые должны удовлетворить Путина».

8:17 Два человека пострадали в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА.

8:10.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО уничтожили 33 украинских ударных БПЛА.

Над Смоленской и Ростовской областями сбито по семь беспилотников, шесть аппаратов уничтожены над Белгородской областью, пять — над Черным морем, четыре — над Крымом и по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем.

8:00 Сегодня 1367-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

