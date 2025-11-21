Над Россией уничтожили 33 украинских БПЛА. Военная операция, день 1367-й

9:20 ❗️Дмитрий Песков: Москве пока не сообщали о согласии Киева вести переговоры по мирному плану США.
9:05 The Wall Street Journal: Украина изменила проект плана США по урегулированию конфликта, сообщил высокопоставленный американский чиновник. В опубликованной версии плана формулировка была изменена в пункте об аудите всей международной помощи, которую получил Киев.
8:49 ?Минобороны: В период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 6 украинских БПЛА.
▪️ 3 БПЛА — над территорией Ростовской области.
▪️ 2 БПЛА — над территорией Краснодарского края.
▪️ 1 БПЛА — над территорией Астраханской области.
8:25 Politico: в Европе считают план Дональда Трампа «очень плохим». Высокопоставленный европейский чиновник назвал проект списком «пунктов, которые должны удовлетворить Путина».
8:17 Два человека пострадали в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА.
8:10.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО уничтожили 33 украинских ударных БПЛА.
Над Смоленской и Ростовской областями сбито по семь беспилотников, шесть аппаратов уничтожены над Белгородской областью, пять — над Черным морем, четыре — над Крымом и по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем.
8:00 Сегодня 1367-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.