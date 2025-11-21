Спецпредставитель российского МИДа по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Запад способен завершить конфликт на Украине в течение трёх месяцев, если примет соответствующее политическое решение.
Как выяснилось, в интервью изданию aif.ru дипломат подчеркнул: без финансовой и военной поддержки западных стран Киев не сможет долго удерживать нынешние позиции. По его словам, при прекращении поставок средств и боеприпасов конфликт был бы завершён вне зависимости от желания украинских властей, и им пришлось бы сесть за стол переговоров.
Мирошник высказал мнение, что европейская политическая элита заинтересована в продолжении боевых действий. Он связал это с планами создания европейской армии и возможностью освоения крупных бюджетов. По его словам, завершение конфликта поставит перед европейскими лидерами вопрос о целесообразности многомиллиардных расходов, направленных в Украину.
Дипломат добавил, что окончание боевых действий может привести к политическим последствиям для ряда европейских руководителей, которым придётся «уйти на покой».
Читайте также: Мрачная история Иволгинского потрошителя Кегашбека Орунбаева.