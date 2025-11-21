Как выяснилось, в интервью изданию aif.ru дипломат подчеркнул: без финансовой и военной поддержки западных стран Киев не сможет долго удерживать нынешние позиции. По его словам, при прекращении поставок средств и боеприпасов конфликт был бы завершён вне зависимости от желания украинских властей, и им пришлось бы сесть за стол переговоров.