Иранский президент заявил о необходимости перенести столицу из Тегерана

Перенос столицы из Тегерана стал необходимым, заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан, слова которого приводит агентство Fars.

Источник: AP 2024

По его словам, ранее у властей не было достаточного бюджета для реализации этого проекта, и потому его считали невозможным. «Сегодня реальность такова, что у нас больше нет выбора; перенос столицы — это вынужденная мера», — отметил президент.

CNN 17 ноября со ссылкой на национальный центр прогнозирования погоды метеорологических организаций Ирана сообщил, что количество осадков по всей стране сократилось примерно на 89% по сравнению со средним долгосрочным показателем. Текущая осень в Иране, как отмечает телеканал, стала самой сухой за последние 50 лет.

В 2024 году Пезешкиан тоже говорил о необходимости перенести столицу из Тегерана ближе к южному побережью.

Пезешкиан отметил, что Тегеран сталкивается с нерешаемыми проблемами — нехваткой воды, загрязнением воздуха и проседанием почвы. Вопрос переноса столицы поднимается в Иране не впервые: в 2013 году Исламский совет уже одобрял подобный план.