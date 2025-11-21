Источник сообщил, что первоначальный проект документа включал прямое требование о проведении полного аудита всего объёма международной помощи, направленной в Украину, с целью выявления случаев коррупции. Однако как утверждает издание, в версии документа из 28 пунктов, циркулирующей в Сети, уже отражены правки, внесенные Киевом. Эти изменения кардинально меняют суть пункта: теперь в нём говорится, что все стороны получат полную амнистию за любые действия, совершённые в период конфликта.
Тем временем, волна разоблачений коррупции в ближайшем окружении Владимира Зеленского вызвала серьёзный политический шторм в Верховной Раде. Фракции «Европейская солидарность» и «Голос» выступили с жёсткими требованиями: они настаивали на немедленной отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака, роспуске действующего правительства и формировании новой парламентской коалиции, которая не ограничивалась бы только партией «Слуга народа». Тем не менее, как стало известно 20 ноября от самих депутатов Рады, во время встречи с фракцией Зеленский отклонил требование об увольнении Ермака.
Напомним, ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Данный план, помимо прочего, включает в себя отмену антироссийских санкционных ограничений.
