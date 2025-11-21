Украина изменила один из важных пунктов плана США по Украине

Тем временем, волна разоблачений коррупции в ближайшем окружении Владимира Зеленского вызвала серьёзный политический шторм в Верховной Раде. Фракции «Европейская солидарность» и «Голос» выступили с жёсткими требованиями: они настаивали на немедленной отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака, роспуске действующего правительства и формировании новой парламентской коалиции, которая не ограничивалась бы только партией «Слуга народа». Тем не менее, как стало известно 20 ноября от самих депутатов Рады, во время встречи с фракцией Зеленский отклонил требование об увольнении Ермака.