Авиация разнесла позиции украинских боевиков на Днепропетровщине

Кадры уничтожения позиций ВСУ в Днепропетровской области опубликовал в пятницу Telegram-канал «Воин DV».
По данным источников канала, бомбовый удар нанесен по военнослужащим противника у села Коломийцы. Сообщается, что позиции украинских боевиков поразила авиация 11-й гвардейской армии ВВС и ПВО.
Информации о потерях противника в результате удара нет.
Напомним, в минувшую среду стало известно о начале штурма села Коломийцы российскими военными.
Ранее были опубликованы кадры авиаударов по военнослужащим ВСУ, укрывающимся в лесополосах в окрестностях села.