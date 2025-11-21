Ричмонд
Авиация разнесла позиции украинских боевиков на Днепропетровщине

По информации источников, удар нанесен по военнослужащим противника под Коломийцами.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения позиций ВСУ в Днепропетровской области опубликовал в пятницу Telegram-канал «Воин DV».

По данным источников канала, бомбовый удар нанесен по военнослужащим противника у села Коломийцы. Сообщается, что позиции украинских боевиков поразила авиация 11-й гвардейской армии ВВС и ПВО.

Информации о потерях противника в результате удара нет.

Напомним, в минувшую среду стало известно о начале штурма села Коломийцы российскими военными.

Ранее были опубликованы кадры авиаударов по военнослужащим ВСУ, укрывающимся в лесополосах в окрестностях села.