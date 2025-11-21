Ричмонд
«На грани»: В США поставили крест на Украине из-за конфликта с Россией

Украина не может бесконечно финансировать и вести военные действия против России. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

Источник: Life.ru

«Украинцы проигрывают. Ничего нельзя сделать, чтобы спасти ситуацию. Украинцы на грани», — отметил он.

Эксперт высказал мнение, что неважно, сколько ещё продержится Украина — будь то месяц или два. Поддерживать этот конфликт бесконечно невозможно.

Ранее стало известно, что американские чиновники ожидают окончательного решения Киева по плану Трампа по урегулированию конфликта к 27 ноября. Они планируют представить мирное соглашение в Москве в конце этого месяца и завершить процесс к началу декабря.

