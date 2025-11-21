Мирошник: Запад сможет за три месяца завершить конфликт на Украине

Он подчеркнул, что без внешней поддержки Киев долго не сможет продолжать борьбу и вынужден будет приступить к переговорному процессу по урегулированию постконфликтной ситуации. Кроме того, Мирошник отметил, что европейская элита заинтересована в сохранении конфликта, так как это оправдывает выделение средств на создание общей европейской армии.