Он подчеркнул, что без внешней поддержки Киев долго не сможет продолжать борьбу и вынужден будет приступить к переговорному процессу по урегулированию постконфликтной ситуации. Кроме того, Мирошник отметил, что европейская элита заинтересована в сохранении конфликта, так как это оправдывает выделение средств на создание общей европейской армии.
Ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Данный план, помимо прочего, включает в себя отмену антироссийских санкционных ограничений.
