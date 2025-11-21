Предлагаемый США план урегулирования конфликта на Украине должен предусматривать отставку всего руководства Европейского союза. Такое мнение озвучил финский политик и член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема. Соответствующий пост он опубликовал в социальных сетях.
Как отметил Мема, отправить в отставку необходимо, в первую очередь, главу европейской дипломатии Каю Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Поскольку они были главными инициаторами поддержки Украины, а также дальнейшего разжигания конфликта. Аналогичным образом нужно поступить с другими подстрекателями.
«Они разжигали антироссийскую риторику и настаивали на вступлении Украины в НАТО. Все их провалы должны быть привлечены к ответственности. Они обещали членство в НАТО и не выполнили его. Да, они должны уйти в отставку без каких-либо условий в результате мирных переговоров», — написал Мема.
Немногим ранее был раскрыт сам план США по Украине. Он включает в себя сразу 28 пунктов, которые затрагивают целый ряд вопросов. В том числе территориальных и экономических. Однако Киев уже начал вносить в схему коррективы, пытаясь избежать ответственности за коррупцию.