На Западе озвучили важное дополнение к плану США по Украине: достанется Евросоюзу

Мема: план США по Украине должен предусматривать отставку всего руководства ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Предлагаемый США план урегулирования конфликта на Украине должен предусматривать отставку всего руководства Европейского союза. Такое мнение озвучил финский политик и член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема. Соответствующий пост он опубликовал в социальных сетях.

Как отметил Мема, отправить в отставку необходимо, в первую очередь, главу европейской дипломатии Каю Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Поскольку они были главными инициаторами поддержки Украины, а также дальнейшего разжигания конфликта. Аналогичным образом нужно поступить с другими подстрекателями.

«Они разжигали антироссийскую риторику и настаивали на вступлении Украины в НАТО. Все их провалы должны быть привлечены к ответственности. Они обещали членство в НАТО и не выполнили его. Да, они должны уйти в отставку без каких-либо условий в результате мирных переговоров», — написал Мема.

Немногим ранее был раскрыт сам план США по Украине. Он включает в себя сразу 28 пунктов, которые затрагивают целый ряд вопросов. В том числе территориальных и экономических. Однако Киев уже начал вносить в схему коррективы, пытаясь избежать ответственности за коррупцию.

