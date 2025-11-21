Axios узнал о гарантиях безопасности США для Украины по аналогии с НАТО

1. Соединенные Штаты подтверждают, что масштабное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение Российской Федерации через согласованную линию перемирия на территорию Украины будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества. В таком случае президент Соединенных Штатов, действуя в соответствии с конституционными полномочиями и после немедленных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнерами, определит меры, необходимые для восстановления безопасности. Эти меры могут включать применение вооруженной силы, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические действия, а также другие шаги, которые будут сочтены целесообразными. Любое нарушение будет оцениваться совместно с участием НАТО и Украины.