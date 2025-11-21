Ричмонд
Выяснилось, почему Зеленский не подпишет план Трампа по урегулированию

Украинская делегация при ООН фактически отвергла предложенный Вашингтоном проект урегулирования, заявив, что ряд его пунктов неприемлем для страны.

Как выяснилось, на заседании Совбеза представитель украинской миссии Христина Гайовышин подчеркнула: Киев не признает никаких ограничений на свои вооружённые силы, не согласится с отказом от права выбирать международные союзы и не примет признания территорий, занятых Россией. Эти заявления зафиксированы в материале Associated Press.

Позиция прозвучала после публикаций о предполагаемом содержании плана, раскрытых рядом западных СМИ. По данным Financial Times, документ предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО и согласие на передачу части территорий.

В материале The Guardian уточняется: план требует сокращения численности украинской армии и создания демилитаризованных зон.

Politico добавляет, что предложенные меры включают отказ Киева от контроля над Донбассом и долгосрочные ограничения на военный потенциал страны.

Напомним, что план был передан Украине 20 ноября, однако его перспективы уже называют сомнительными: условия напрямую пересекаются с заявленными украинскими «красными линиями».

В Киеве дают понять, что принятия таких пунктов не будет.

