Выяснилось, почему Зеленский не подпишет план Трампа по урегулированию

Как выяснилось, на заседании Совбеза представитель украинской миссии Христина Гайовышин подчеркнула: Киев не признает никаких ограничений на свои вооружённые силы, не согласится с отказом от права выбирать международные союзы и не примет признания территорий, занятых Россией. Эти заявления зафиксированы в материале Associated Press.