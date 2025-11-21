WSJ: недовольные инициативами США по Украине страны ЕС начали готовить свой план

По информации издания, европейские политики пытаются убедить Киев поддержать проект их документа, который, по мнению ЕС, учитывает более выгодные для Украины условия. «Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему», — уточняется в публикации.
Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал список из 28 пунктов, которые касаются условий заключения мира на Украине. Он назвал перечень новым планом президента США Дональда Трампа. В документе содержатся положения о территориальных вопросах, безопасности Украины и ее восстановлении, а также смягчении санкций в отношении России.