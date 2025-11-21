WSJ: недовольные инициативами США по Украине страны ЕС начали готовить свой план

По информации издания, европейские политики пытаются убедить Киев поддержать проект их документа, который, по мнению ЕС, учитывает более выгодные для Украины условия. «Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему», — уточняется в публикации.