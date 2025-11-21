Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле рассказали об ответе Киева на новый мирный план Трампа

На текущий момент Москве не поступало официальных сообщений о согласии украинского президента Владимира Зеленского вести переговоры по предложенному США мирному плану. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нет подтверждений того, что киевское руководство действительно готово к переговорам.

На текущий момент Москве не поступало официальных сообщений о согласии украинского президента Владимира Зеленского вести переговоры по предложенному США мирному плану. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа», — передает слова Пескова журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале. На данный момент нет подтверждений того, что киевское руководство действительно готово к переговорам по предложенному плану, известны конкретные пункты плана, ведутся какие-либо консультации по этому вопросу, есть определенные даты возможного подписания каких-либо документов.

Газета New York Post сообщала ранее, что Киев положительно отреагировал на новый мирный план, предложенный США. Согласно информации издания, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в целом поддержал документ и предложил ряд корректировок.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше