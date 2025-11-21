Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа

Москва отреагировала на возможные переговоры по «мирному плану Трампа». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эксклюзивном комментарии корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву заявил, что Кремль до сих пор не получил из Киева ни одного официального сигнала о готовности обсуждать детали американской инициативы.