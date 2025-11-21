Песков: Москве не сообщали о согласии Зеленского на переговоры по плану Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала официальных уведомлений о согласии Владимира Зеленского вести переговоры по мирному плану Дональда Трампа. Об этом он заявил в беседе с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым.
По словам представителя Кремля, российская сторона не располагает подтверждением достоверности информации, распространяемой зарубежными СМИ.
«Так что пока нет официального подтверждения о том, что информация в иноСМИ о готовности киевского режима вести переговоры, о пунктах плана, о ведущихся консультациях, датах возможного подписания имеет отношение к реальности», — написал Юнашев в Telegram-канале.
Прежде газета Financial Times писала, что администрация США рассчитывает, что глава киевского режима Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план мирного урегулирования на Украине до 27 ноября.